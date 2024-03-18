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Spor

FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama

FIFA Başkanı Giovanni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla hakkında açıklama yaptı. Infantino yaptığı açıklamalarda 'Şiddet kesinlikle kabul edilemez.' ifadelerini kullandı. İşte o açıklama...

AA18 Mart 2024 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur."

Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı,

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