Fifty Fifty Sailing Cup basın toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü işbirliğinde, Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun lansmanını yarışın sunucusu ve komite üyesi Elif Tümen açtı. Konuşmacılara tek tek söz verdi.

Yarışın ana organizatörü Oğuz Ayan Sailing'in kurucusu Oğuz Ayan konuşmasında; 'Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadının değil esas erkeklerin sorunu olmalı ve çözmek için adım atılmasında, sürdürülebilir çalışmaların devreye alınmasında erkeklerin daha da çok sorumluluk üstlenmesi gereken bir alan.

Burada evet kadınların yelkende daha aktif olmasını istiyoruz ama esas amaç ve hedef kitlemiz erkeklerin bu konuda sorumluluk üstlenmesi, şu anda mevcut durumda daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirmenin yanı sıra yeni yelkencilerin yetişmesinde daha çok fırsat eşitliği yaratılması, çocuk yaştan yelkene, denizciliğe gönül vermiş kadın sporcularımızın hayatlarının devamındaki akışta da yelkende kalabilmeleri.' Cümlelerine yer verdi.

Lena Ayan Fifty Fifty Sailing Cup'ın bir yarış organizasyonundan çok daha fazlası olduğunu, etki alanının çok geniş olacağını ifade etti ve ''Belki de ilk kez, birçok takım kaptanı bu yarış özelinde ekibini kurarken tekne üzerindeki görev gereksinimlerine göre doğru özellikte kişileri koyabilmek için yepyeni bir yarış kazanma stratejisi oluşturacak. Bize bu hem bakış açımızı değiştirecek hem de yarışa farklı bir tat katacak.'

Komite üyelerinden Engin Yuvaktaş Dünya'dan örneklerle kadın yelkencilerin geçmiş yıllarda %6 gibi çok düşük oranlarda olduğunu söylerken, bu konuda pozitif gelişim sağlayacak önemli programlar devreye alındığından bahsetti.

Organizasyonun kulüp olarak işbirliği halinde olduğu Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Genel Müdürü Can Giray, 'Parkura çıktığımızda kadın yelkencilerin sayıca artmaya başladığını görüyorum ve giderek de artacağına inanıyorum' dedi.

Moda Deniz Kulübü Genel Müdürü Ayhan Alpakın Fifty Fifty Sailing Cup'ın sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti. 'Bu konu bize ilk geldiğinde çok olumlu baktık ve heyecanlandık.' dedi.

Yarışın başhakemi Dilara Kol, '2 Coğrafi yarış planlıyoruz. Cumartesi rüzgar şartlarımız biraz hafif olsa da; Pazar günü yerinde görünüyor. Yelkenciler için kuvvetli rüzgarlarla mücadele etmek kadar rüzgarsız havalara sabır göstermek de önemli. ' dedi.

Elif Tümen ayrıca 'Kadın Yelkenci Veritabanı'ndan bahsetti.

"Fifty Fifty Sailing Cup'ta yarışmak isteyen ancak çevresinde kadın yelkenci bulmakta zorluk çekenler için bir veritabanı oluşturuldu. Bu veritabanı bir takımda yer almak isteyen kadın yelkencilerle takımları buluşturuyor. Bir indexleme sistemi ile çalışan yapı; kadın yelkencilerin deneyimlerini, eğitimlerini kayıtta tutarak sadece Fifty Fifty Sailing Cup ile sınırlı olmaksızın sonraki yarışlarda da faydalanılabilir ve erişilebilir bir havuz haline getiriyor. İnternet sitesi üzerinden bilgilerini dolduran kadın yelkenciler fırsat eşitliği kazanırken, veritabanının bir topluluk oluşturarak ileride bilgi bankası olmanın çok ötesine geçeceğine eminiz."

Yarışlar 5-6 Ağustos'ta Moda Deniz Kulübü'nden start alacak.