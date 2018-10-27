Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman düğmeye bastı! Kriz toplantısı yapılacak

Bugün Ümraniye’deki Nevzat Demir Tesisleri’ne gidip, teknik ekip ve takımla bir görüşme yapacak olan Başkan Orman, “Daha önce bizi gururlandıran ve zaferler yaşatan sizlersiniz. Yine yaparsınız. Başınızı öne eğmeyin” mesajları verecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de beklenmedik sonuçlar alan Beşiktaş’ta, düşüşün önüne geçmek için camia seferber oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in uyguladığı terapilerin yanında, Başkan Fikret Orman da takıma özgüven kazandırmak için devreye giriyor. Orman’ın bugün Ümraniye’ye giderek oyuncularla ve teknik ekiple bir araya geleceği, moral ve motivasyon aşılayacağı bildirildi. Orman, zor günlerinde oyunculara sıkıntıları aşmak için daha çok kenetlenmeleri gerektiği mesajını verecek.

BU TARAFTAR SİZİ YİNE ALKIŞLAR

Taraftarların oyuncuları ıslıklamasından büyük üzüntü duyan Başkan Orman, bu konuda da duyguları incinen takıma rehabilite edici bir konuşma yapacak. Orman’ın, “Bugüne kadar bize bu zaferleri kazandıran ve bizleri gururlandıran sizlersiniz. Yine yaparsınız. Başınızı eğmeyin, taraftarın tepkilerine kafayı takıp, motivasyonunuzu bozmayın. Bu tepkilere vereceğiniz en güzel cevap, sahada Beşiktaş’a yakışır bir futbol ortaya koymanız ve iyi sonuçlar almanızdır. O zaman her şey daha güzel olur, o taraftar da sizi bağrına basar” şeklinde mesajlar vereceği belirtildi.

AKLINIZI TAMAMEN SAHAYA VERİN

Başkan Orman’ın ayrıca mali konularda da oyunculara açıklamalar yapacağı öğrenildi. Orman’ın oyuncu ve teknik ekibe, “Sizin gündeminiz, Beşiktaş’ın başarısı. Sahaya odaklanın. Diğer sorunları biz çözüyoruz. Bazı aksaklıklar olsa da aşılmayacak problemler yok” demesi bekleniyor. Başkan’ın yanı sıra İkinci Başkan Serdal Adalı’nın da takımın sorunlarıyla yakından ilgilendiği ve bütün hafta sonunu Ümraniye’de geçireceği öğrenildi.

(Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir Devlet Tiyatrosu´ndan cezaevinde ´Bizden Masallar´

İzmir Devlet Tiyatrosu´ndan cezaevinde ´Bizden Masallar´

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA