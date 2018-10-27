Fikret Orman düğmeye bastı! Kriz toplantısı yapılacak

UEFA Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de beklenmedik sonuçlar alan Beşiktaş’ta, düşüşün önüne geçmek için camia seferber oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in uyguladığı terapilerin yanında, Başkan Fikret Orman da takıma özgüven kazandırmak için devreye giriyor. Orman’ın bugün Ümraniye’ye giderek oyuncularla ve teknik ekiple bir araya geleceği, moral ve motivasyon aşılayacağı bildirildi. Orman, zor günlerinde oyunculara sıkıntıları aşmak için daha çok kenetlenmeleri gerektiği mesajını verecek.

BU TARAFTAR SİZİ YİNE ALKIŞLAR

Taraftarların oyuncuları ıslıklamasından büyük üzüntü duyan Başkan Orman, bu konuda da duyguları incinen takıma rehabilite edici bir konuşma yapacak. Orman’ın, “Bugüne kadar bize bu zaferleri kazandıran ve bizleri gururlandıran sizlersiniz. Yine yaparsınız. Başınızı eğmeyin, taraftarın tepkilerine kafayı takıp, motivasyonunuzu bozmayın. Bu tepkilere vereceğiniz en güzel cevap, sahada Beşiktaş’a yakışır bir futbol ortaya koymanız ve iyi sonuçlar almanızdır. O zaman her şey daha güzel olur, o taraftar da sizi bağrına basar” şeklinde mesajlar vereceği belirtildi.

AKLINIZI TAMAMEN SAHAYA VERİN

Başkan Orman’ın ayrıca mali konularda da oyunculara açıklamalar yapacağı öğrenildi. Orman’ın oyuncu ve teknik ekibe, “Sizin gündeminiz, Beşiktaş’ın başarısı. Sahaya odaklanın. Diğer sorunları biz çözüyoruz. Bazı aksaklıklar olsa da aşılmayacak problemler yok” demesi bekleniyor. Başkan’ın yanı sıra İkinci Başkan Serdal Adalı’nın da takımın sorunlarıyla yakından ilgilendiği ve bütün hafta sonunu Ümraniye’de geçireceği öğrenildi.

(Akşam)