28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0489
  • 6,7553
  • 247.825
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman: Hepimize büyük görevler düşüyor

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, düzenlenen iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakem hatalarına değinen Orman, "Bu sezon VAR sistemi devreye girmesine rağmen, sürekli hakemleri konuştuk. Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir, ligin güvenliği adil yönetim ile sağlanır. Sporseverlerin maçlara ilgisi, adil yönetim ile artar. Bu sezon yaşanan hataların, inşallah VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber sona ereceğini umuyoruz" dedi.

"HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Ligin kalitesini yükseltmeleri gerektiğini söyleyen başkan, "Ligimiz yayıncı kuruluş beIN ile birçok ülkede yayınlanıyor. Yayıncı kuruluşa destekçi olmalıyız. İngiltere'de son hafta şamiyonluk maçı, son hafta 15:00'te oynandı. Niye öğle saatinde o saatte izlediler? Sebebi basit. Asya pazarında milyarlarca kişi bu maçı takip ediyor. Madem yıldız futbolcuları transfer ediyoruz, tüm programlamayı buna göre yapmaya mecburuz. Sınırlarımızın dışına çıkmak istiyorsak, hepimize büyük görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde yapmayı planladığı değişikliğe değinen Beşiktaş başkanı, "Avrupa'da futbol yeniden dizayn ediliyor. Artık Avrupa'da daha az takımla olma ihtimalimiz var. Hepimizin bir olup, yurt dışında lobi yaparken, yurt içinde de futbolumuzun değerini yükseltmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

KKTC'de koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varıldı

KKTC'de koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varıldı

Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı: Gemimizi iade edin

Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı: Gemimizi iade edin

Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı

Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı

Dışişlerinden Yunanistan'a sert tepki: Mesnetsiz iddiaların akıl ve vicdanla ilgisi yok

Dışişlerinden Yunanistan'a sert tepki: Mesnetsiz iddiaların akıl ve vicdanla ilgisi yok

İran, ABD'ye karşı daima galip çıkmıştır

İran, ABD'ye karşı daima galip çıkmıştır

ABD, Rus savaş uçaklarını engelledi

ABD, Rus savaş uçaklarını engelledi

Aracını ateşe verip köprüden atladı

Aracını ateşe verip köprüden atladı
 

POPÜLER HABERLER

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA