Beşiktaş'ta başkanlık seçiminde yeniden aday olmayan Fikret Orman, Fikret Orman, Kadın Basketbol Takımı için sponsorluk anlaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Beşiktaş camiası büyük gözükse de esasında dar bir camiadır. Birbirlerine kırıcı sözler söylenmemesini temenni ederim." diyerek sözlerine başlayan Orman, eski 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Güneş ve beni orada tutmamaya çalışanlar vardı" ifadeleri için, " Seçim sürecimiz var. Seçim süreci olduğu için de Beşiktaş camiasının başkanıyım. Pazar günü yapılacak seçimde de söyleyeceğim şeylerle polemik yaratmak, kimseyi rencide etmek istemem. Adaylar, süreç içerisinde kendilerini genel kurul üyelerine ifade edecekler. Ahmet Nur Çebi ile 6.5 yıl görev yaptık. Önemli işlere imzalar attık. Bu aile işi. Bazı zaman böyle olur. Ama bulunduğumuz dönemde tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmektir. Başkanlık yaptığım dönemde bir şeye çok dikkat ettim. 2. başkanımla her konuyu istişare etmişimdir. Yaptığım istişarelerde fikirlerini almışımdır. Transferleri konuşmuşumdur. Çok normal bir şeydir. Hep iyi bir şey olduğunda onu sahiplenir, olmadığında başkanlık makamının zorluklarından bir tanesi de odur. Konu başkana refere edilir. Benim başkanlığımı tarih değerlendirecektir. Bir şey olursa açıkça yanıt veririm.

Şenol Güneş ile anlaşmam benim mirademdi. Benim irademle Beşiktaş'a hocalık yaptı. Beşiktaş'ta bir yönetim kurulu vardır. Herkes istediğini söyler. Kararlar son olarak başkan verir. 4 sene Şenol Hoca ile çalıştık. 2 sene şampiyon olduk. Herkese bol şans diliyorum. Ahmet Nur Çebi ile 6.5 sene beraber çalıştık. Önemli krizlerde beraber mücadele etttik. İkimiz de Beşiktaş için mücadele ettik. İnşallah önümüzdeki süreç olnlar için hayırlısı olur." dedi.

"BU YAŞANANLARI HAK ETMİYORUM"

"Sizin rahatsızlık duyduğunuz konular neydi ve kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna ise Orman şu yanıtı verdi,

"Bu süreçte duyduğum kırgınlık olmaz. Beşiktaş'ı bırakırken kırgınlıklarımı anlattım. Hiçbir zaman yorgun değilim. Yorgunluktan veya bir şeyden dolayı değil bu yaşananları hak etmediğimi düşünüyorum. Bu bir seneden gelen bir süreç. Beşiktaş camiasının kanaat önderlerini her tarafta toplattım. Beşiktaş başkanına ve camiaya destek istedim. Böyle desteği görmedğim için görevimi sonlandırıyorum. Serdar Başkan'a da benim devamım olup olmadığını sormuşlar. Burası padişahlık değil. Ben padişah değilim. Beşiktaş kulübünde herkesin münferiten oyları var. En kötüsü de benim insanları etkilemem olur.

Mali durumlar konuşuluyor. Beşiktaş'a geldiğim günde, şöyle bir sözle Beşiktaş'a aday olduk, 'Şimdi değilse ne zaman?'. Bu Ankara'da ilk ateşini yakmıştık. Geldiğimiz günden beri Beşiktaş'a para arıyoruz. 2 tane ikinci başkanım var. İkisi de bunun canlı şahididir. Hep mücadele ettik. Bundan sonraki süreçte bunu çözmeye aday iki yardımcım olmaya adaylar. Bu inançları olmasaydı zaten aday olmazlardı. Aday olmaları bunu götürebilecekleri içindir. Diğer adaylar için de geçerlidir. Bu iki aday benimle birlikte çalıştığı için söylüyorum. Nasıl sponsorluklar bulunuyorsa aynı şekilde yapacaklardır. Mücadeleyi aynı şekilde yapacaklardır. Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük yatırımları yapan yönetem kurulu olarak yer adık. Buna sadece bir stat olarak demiyorum. Hiçbir kaynağımız yoktu. Yarattık, bulduk. Bundan sonraki arkadaşlar da bunu yapma gayreti içinde olacaklardır. Allah kolaylık versin"

"BUNDAN SONRA ADAY DEĞİLİM"

Beşiktaş'a ilk başladığında 10 yaşlarımda olduğunu vurgulayan Orman, "İlk olarak taraftar olarak bulundum. Süleyman Abi'nin (Seba) asistanlığını yaptım. Şimdi geldiğimiz noktaya tekrar döneceğiz. Dün akşam arkadaşlarım gelmişti ziyarete. Bu süreçte en iyi hatırladığım şey onlarla maçlara gitmekti. Başkan olarak en mutlu olduğum an stadı açtığım andı. Şampiyon olduğumuz zaman bile başka sorunlarla uğraştık. Keyfini yaşamadım. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ın maçlarına gideceğim. Ben Beşiktaş'ta yapacaklarımı yaptım. Ömrümün hemen hemen 10-12 senesini yönetici olarak bilfiil olarak harcadım. Hem kendime hem aileme zaman harcamak istiyorum. Taraftar olarak maçlara gitmenin keyfini unuttum. Birazcık onlara geri dönüp moral depolamam lazım. Hep zorluklarla eziyetlerle geldim. Herkes evinde uyurken 3'te 4'te uyanıp bu ödemeleri nasılyapacağım diye düşündüm. Bugüne kadar yaptıklarım inşallah istikbalde önemi anlaşılır." yorumlarını yaptı.

Kırgınlıklarının bir hafta, bir ay, üç ay önce başlayan bir şey olmadığını belirten Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şöyle konuştu, "Yaklaşık 1 sene önce başlayan bir süreç. Mayıs ayında da aday olmamayı düşündüm. Beşiktaş'ın yapılanması vardı. Finansal olarak onun halledilmesi lazımdı. İyimser bir düşünceye kapıldım. Dezenformasyonlar, yanlış bilgilendirmeler kesilir diye umdum. Seçildiğim de ilk mesajım, bundan sonra Beşiktaş'ta aday olmayacağımdı.

'Beşiktaş'ta son dönemim' dedim. Beşiktaş'a yönetim kurulu getirdi. Bundan sonra devam etmeyeceğimi net olarak ifade ettim. 'Arada 2.5 sene kaldı' falan dedim ki; kesilsin. İnsanların benimle uğraşmak yerine, birlik olarak Beşiktaş'a sahip çıkmalarını bekledim. Gözüken şu ki biz de düello kültürü yoktur, pusu kültürü vardır. Seçim bittiğinden sonra herkes yemekler, organizasyonlar yapıyordu. "Yapmayın, etmeyin; hep birlikte Beşiktaş'a hizmet edelim" dedim ama anlatamadım. Takımın da özellikle son iki sene aldığı sonuçlar buna müsait değildi. Anlatamadığımı düşünüyorum. Ha Mayıs'ta ha bu zamanda seçilmiş. Ben, Beşiktaş'a aday olduğumda listeler çarşamba günü veriliyordu, pazartesi günü karar verdim. Pazartesi günü adaylığımı açıkladım: Hiçbir kimseyle konuşmadım, ziyaret etmedim, bankayla konuşmadım. "Şimdi değilse ne zaman" dedim ve aday oldum. Şimdi adaylar da öyle mücadele edecekler. Yeni seçilecek başkanın emrindeyim. Ne gerekiyorsa desteklerim. Kulisler içerisinde olmam. Elimden gelen desteği sonuna kadar vereceğim. Onlara haksızlık yapılırsa susmam. "Yapmayın, etmeyin" derim. Camia öyle bir şeydir. Yanlış şeyler olurken kanaat önderleri çıkıp "Yapılanlar haksızlık" demeleri lazımdı. Bugüne kadar ben görmedim. Bundan sonra böyle yapmam."

ABDULLAH AVCI KONUSU

Teknik direktör Abdullah Avcı ile devam edilmesi yönünde tavsiyede bulunan Fikret Orman, "Geliyor, gidiyor deniliyor. Daha ligin başındayız. Beşiktaş'ta yeni hocalık yapmak bu camiada zor. Hele benim üzerimdeki oluşmuş negatiflikte onun işi zor. Ankaragücü maçına çıkacağız. Sonra Galatasaray maçı geliyor. Bu iki maçı aldığımızda Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri farklı olacak. Beşiktaş iyi bir takım. Yeterki camia birlikteliği sağlansın. Ben sağlayamadım. Ama bundan sonraki başkana sağlaması için gerekli desteği vereceğim." dedi.

Yaptığı hataların olabileceğini kaydeden Orman, "Hatalarım yüzde yüz vardır: Ama seçim sürecinde söyleyeceğiniz sözler farklı yönlere gider. Bu süreç içerisinde kullandığım telefonları kullanmıyorum. Bana telefon açar da malzeme ederler. Başkan şöyle der diye kullanmamaya gayret edeceğim. Başkanlık seçimi sonrası nerede hata yaptım diye bir sohbet yaparız." ifadelerini kullandı.

Stat dışında yapılan yatırımları anlatan Fikret Orman, "Beşiktaş'ta hep -Sosyal tesisimiz yok- diye 100 senedir aynı şeyi söyleriz. 15 senedir divan kuruu üyesiyim. Akatlar'da 6-7 milyon Dolar masraf yaparak 1903 Tesislerini yaptık. Stat herkesin gözü önünde olduğu için görünüyor. Onları da ifade etmem lazım. Pendik Tesisleri'nin eski haline bakın. Orayı nasıl güzel hale getirdik. Bunları Beşiktaşlılar için yaptık. Bağdat Caddesi'nde Beşiktaş kürek takımının çalışması için anlaşma yaptık. Bugün açacağımız AVM'nın otoparkı boştu. Orayı kiraya verdik. Namusumuzla oynamaya kalktılar. Orası boştu. Kira gelirlerimiz var gözüküyor, yok öyle gelirler. Mecburen onları yaptık. 'Otoparkı neden kirayıa verdiniz?' noktasına geliyor. Bu mücadeleyi verirken negatifini açıklamak yorucu bir şey. Ümraniye Tesisleri'nin 2002 senesinde açılışını yaptık. Yönetimdeydim. Yapılmasında hem emeğim hem param vardır. Bir saha daha yaptık. Yönetim merkezini oluşturduk. Fulya'ya yatırım yaptık. Herkes konteynerların içinde çocukların spor yaptığı alt yapımız vardı. Şu anda oranın halini biliyorsunuz. Basketbol ve voleybol salonu yaptık. Yaptık, yaptık. Bir tek stadı yapmaktan bahsediliyor. Stadı yapmaktan daha önemlisi yıkmaktı. Yıkmanın gezi olaylarının olması, gezi olayları sırasında Beşiktaş taraftarlarının olması... Bir Lira olmadan bu yıkımı yaptık. 270 bin TL yıkım yapacak ve bize para verecekti. Biz bunu yokluklarla yaptık. İnşallah zaman içerisinde istikbalde bunun kıymeti anlaşılacaktır." açıklamalarını yaptı.

Kulübün ekonomik kaostan nasıl çıkacağının sorulması üzerine ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bir mücadeleye girdik. Ordumuz büyük bir müadele veriyor. Ordunun mücadele etmesini ülke finanse etmeli. Bunun önünü yaptık. Takımın bütçesini daralttık. Oyuncu almıyorsunuz, bütün millet şunu al, bunu al. Bunu almazsan şunu al. Aynı kişiler Beşiktaş'ın borcuyla ilgili eleştiriler yapıyor. Bir söz vardır 'Canım cennet istiyor ama günahlar izin vermiyor' diye. Bundan sonra durumu adaylar yönetecektir." diye konuştu.

ADAYLAR YORUMU

Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde adayları da değerlendiren Fikret Orman şöyle konuştu, "Adaylarımızla ilgili asla negatif fikrim olmaz. İsmail Ünal, 2 sene belediye başkanlığımızı yaptı. Asbaşkanken genel sekreterimizdi. Biz gençken de Süleyman Abi döneminde yönetim kurulu iüyesiydi. Beşiktaş'a hep iyi olarak bakmıştır. Stadın yapımmasına, 1903 Tesislerinin verilmesinde payı olmuştur. Beşiktaş'ın çocuğudur. Camiadan, mahalleden birisidir. 2013'te Serdal Adalı'yla rakip olduk. Birbirimizi kırmamamız lazım. Hep yüzyüze bakacağız.

Serdal Adalı, bir seneden biraz fazla çalıştık. Arkadan iş çeviren bir tip değil. İnanılmaz bir arkadaşımız. Onunla da istişareler ettik. Allah İsmail ağabey gibi ona da şans versin. O da arkadan bir şeyler olduğunu görmüştü. "Bunları görüyor munun gel beraber olalım" dedim. O da geldi. "Beşiktaş'ta, ilerisi için bir şeyler düşünüoyorsan bu süreçte görev alırsan zedelenbilirsin" dedim. 'Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğunu görüyorum' dedi.

Ahmet Nur Çebi Ağabey'le önemli işler yaptık. İlk gün beraber bu işe girdik. Mali konularda büyük destekleri oldu. İcra kurulu başkanlığının yanısıra şu anda Ahmet Ürkmezgil bakıyor. Beşiktaş'a bir tek para getirdim. Sponsorluklar getirdim. Harcama tarafında ne yapıldı demedim. Kartal Yuvası'na 'Şunu alın' demedim. Benim dönemimin denetlenmesinden çok memnun olurum. Beşiktaş her zaman denetlenir. Ne olsa gazeteciler duyuyor. Beşiktaş halka açık bir şirket. SPK tarafından denetlenir. İçişleri Bakanlığı denetliyor. Bizim de denetleme kurulumuz var. Kim gelirse gelsin, baksın etsin. Bu bizim için iyi bir şeydir. Çok da memnun oluruz. Ahmet Nur Çebi ile birlikte çalıştığımızda da uyum olmuştur. Yönetim içinde küskünlükler olmuştur. Başkanın görevi de bunu yönetmektir. Tavır koymamaya çalıştım ama kırgınlıklar oluşabilir. Şu anda ne diyeyim, o dönem benimle kırgın olup yaptığı işleri beğenmediğim kişiler olmuştur. O dönemde Ahmet Ağabey'le kavga ediyorlardı, şimdi beraber çalışıyorlardır.

Hürser Hoca yürekli bir adam. İlk günden çıktı karşımızda aday oldu. Son seçimde de 'İlk gün adayım' dedi. Hep iyi davrandım. Onu onore ettim. O mevzulara girmedim. Bizi itham ettiler. Yok 5300 kongre üyesinin aidatı yatmış. Onun 5264 kişiymiş. Geçen sene son bir haftada yatmış. Yatanlar içinde ben dahil Rahmi Koç gibi bir çok insanımız var. Bu 5264 yatan oyun 527 tanesi benim dönemimde kongre üyesi olmuş. Bunların 172'si kongreye gelmiş. Bunların birçoğu da Hürser Hoca'ya oy vermiştir. 1056 tanesi Serdal Bilgili döneminde üye olmuş. 1884 tanesi ki en büyük oran orada Süleyman Seba döneminde üye olmuş. Süleyman Seba'dan da eski 188 kişi olmuş. Hürser Hoca da saygın birisi. İlk gün çıktı ben adayım dedi.. Kendisine de Allah yolunu açık etsin."