Lecce’nin transferinden bir türlü vazgeçmediği Burak Yılmaz’la yeniden anlaşma yapmaya hazırlanan Beşiktaş yönetiminde yıldız golcüyü bırakmama kararı alındı. Serie A kulübünün 3 yıl için net 7,5 milyon Euro teklif ettiği 33 yaşındaki futbolcu için masaya oturmaya hazırlanan Fikret Orman’ın en yakın zamanda Burak’la kontrat uzatacağı öğrenilirken, siyah beyazlı yöneticilerin Burak hakkında görüş birliğine varmaları başkanın da elini güçlendirdi.

SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL AVRUPA'DA FORVET KRİZİ YAŞANIYOR

Şu anda Burak Yılmaz’ın yanına ikinci forveti aramasına rağmen henüz belli bir isimde yoğunlaşamayan ve ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş’ta deneyimli santraforun bırakılması kesinlikle düşünülmezken, yönetimin yaptığı toplantıda ‘Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da genel anlamda forvet krizi var, maddi olarak zaten durumumuz ortada Burak Yılmaz giderse bir değil iki tane golcüye ihtiyacımız var. Şu ortamda iki forvet almak, kadroya kazandırmak çok zor. Bonservis fiyatları uçmuş durumda, Burak’ın yanına kiralık bir futbolcu aramamıza rağmen zorlanıyoruz.” kararı aldığı, Başkan Fikret Orman’ın ise Abdullah Avcı ile bir araya gelerek Burak'ın yanına düşünülen listedeki alternatif golcüleri gözden geçireceği belirtildi.