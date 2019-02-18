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Fikstür öfkesi

Siyah-Beyazlı yöneticiler, “Biz 29 Kasım Perşembe TSİ 23.00’te deplasmanda Sarpsborg’la karşılaştık ve 2 Aralık Pazar günü G.Saray derbisine çıktık. Biz Türk değil miyiz? TFF çifte standart uyguluyor. Bu iyi niyetli bir karar değil ” diye isyan ettiler.

  • StarSpor
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FUTBOL Federasyonu tarafından önceki gün açıklanan Spor Toto Süper Lig 23 ve 24. hafta programı Beşiktaş’ı kızdırdı. Siyah-Beyazlı yönetim, TFF’nin fikstür belirlerken çifte standart uyguladığını iddia ederek, 23. haftada Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oynayacakları derbinin 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00’de oynatılmasına isyan etti.

BİZİ 2 GÜN SONRA OYNATTILAR!

Ligde sezonun ilk yarısında Galatasaray ile oynadıkları derbiyi hatırlatan yöneticiler, “Biz Avrupa Ligi’nde 29 Kasım Perşembe günü Sarsborg’la deplasmanda karşı karşıya geldik. TSİ 23.00’te başlayan maç 30 Kasım’a girilirken bitti. Sabah saatlerinde ancak İstanbul’a döndük ama 2 Aralık Pazar günü Galatasaray derbisine çıktık” ifadelerini kullandılar.

KAYSERİ MAÇI NİYE 16.00’DA?

Fenerbahçe’nin Perşembe günü TSİ 20.55’te Zenit’e konuk olacağını hatırlatan Siyah-Beyazlılar, “Fener’e daha fazla dinlenme imkanı veriliyor. Bize neden verilmemişti. Biz Türk takımı değil miyiz? Futbol Federesyonu’nun aldığı bu kararın iyi niyetle alınmış olma ihtimali yok. Ayrıca neden biz 24. haftada Kayseri ile saat 16.00’da oynarken, Fener; Rize ile 19.00’da oynuyor?” diye konuştu.

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