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Spor

Fildişi Sahili yarı final biletini kaptı!

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Fildişi Sahili, uzatmalarda Mali'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale ulaştı.

3 Şubat 2024 Cumartesi 23:42 - Güncelleme:
Fildişi Sahili yarı final biletini kaptı!
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Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Mali ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili, uzatmalara giden maçta Mali'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı.

Karşılaşmada Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 90'da Simon Adingra ve 120'de Oumar Diakite attı. Mali'nin tek golü 71. dakikada Nene Dorgeles'ten geldi.

Mali, 17. dakikada Adama Traore ile penaltıdan yararlanamadı.

Fildişi Sahili'nde Kossonou Odilon 43, Oumar Diakite ise 120+3'te kırmızı kart gördü.

Fildişi Sahili'nde Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier ve Trabzonsporlu Nicolas Pepe 45 dakika sahada kaldı. Max Gradel ise 73'te oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Mali ise turnuvaya veda etti.

  • AfrikaUlusalKupası
  • FildişiSahili
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