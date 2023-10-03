Filenin Efeleri, ABD engelini geçemedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu.
Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-1 kaybetti. Filenin Efeleri, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 13.30'da Japonya ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
ABD: Defalco, Holt, Anderson, Russell, Smith, Christenson (Shoji (L), Jendyrk, Ma'a, Muagututia)
Türkiye: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit (Volkan (L), Berkay (L), Yasin, Kaan, Samet, Arda)
Setler: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20