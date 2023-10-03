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Spor

Filenin Efeleri, ABD engelini geçemedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde ABD ile karşı karşıya geldi. Milliler parkeden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

IHA3 Ekim 2023 Salı 12:35 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, ABD engelini geçemedi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu.

Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-1 kaybetti. Filenin Efeleri, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 13.30'da Japonya ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

ABD: Defalco, Holt, Anderson, Russell, Smith, Christenson (Shoji (L), Jendyrk, Ma'a, Muagututia)

Türkiye: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit (Volkan (L), Berkay (L), Yasin, Kaan, Samet, Arda)

Setler: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20

  • filenin efeleri
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