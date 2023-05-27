Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'ne galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Danimarka'yı 3-0 yendi.

Müsabakanın ilk setine her iki takım da iyi başlarken, 15-15'e kadar karşılıklı sayılar alındı. Setin sonlarına doğru daha az hata yapan milliler, ilk seti 25-18 önde tamamladı.

İkinci sette her iki ülke karşılıklı sayılar alırken, milliler oyunun ortalarına doğru farkı 7 sayıya (8-15) çıkardı. Ev sahibi Danimarka, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Üçüncü sette servislerde etkili olan milliler, bloklarla bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya (8-16) çıkardı. Ay-yıldızlılar, etkili oynadığı üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 21 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Gülmezoğlu ve Bedirhan Bülbül 10, Mert Matiç 7, Efe Bayram 5, Arslan Ekşi 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Milliler, ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak.

Salon: Middelfart

Hakemler: Helena Geldof (Hollanda), Morten Engborg Klein (Danimarka)

Danimarka: Oskar Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hoff (Hjorth, Nielsen, Rygaard, Kalle Madsen)

Türkiye: Mert Matiç, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Arda Bostan, Faik Samed Güneş, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz)

Setler: 18-25, 21-25, 15-25

Süre: 75 dakika (24, 28, 23)