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Spor

Filenin Efeleri Rusya'yı devirdi, Avrupa Şampiyonası'na zaferle başladı

2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız Rusya'yı mağlup etti.

2 Eylül 2021 Perşembe 19:40 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:40
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabakayı Filenin Efeleri 3-1 kazandı.

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.

1. Set: Türkiye 29-27 Rusya

2. Set: Türkiye 16-25 Rusya

3. Set: Türkiye 25-21 Rusya

4. Set: Türkiye 25-19 Rusya

"Filenin Efeleri"nin C Grubu'nda Tampere'de oynayacağı diğer maçların programı şöyle:

3 Eylül Cuma:

17.00 Türkiye - İspanya

5 Eylül Pazar:

14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

6 Eylül Pazartesi:

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül Çarşamba:

20.00 Finlandiya - Türkiye

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