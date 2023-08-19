İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri, Sırbistan'ı rahat geçti
Spor

Filenin Efeleri, Sırbistan'ı rahat geçti

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:55 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Sırbistan'ı rahat geçti
ABONE OL

2023 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Milliler, dördüncü ve son hazırlık müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 30-28, 27-25 ve 26-24'lük setlerle 3-0 kazandı.

İki takımın anlaşması gereği oynanan ekstra seti ise 25-18'lik skorla Sırbistan üstün tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, diğer hazırlık maçlarında Sırbistan'ı 3-2, Japonya ile Mısır'ı da 3-1 mağlup etmişti.

  • voleybol milli takım
  • Avrupa Şampiyonası
  • Sırbistan maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.