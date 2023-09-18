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Spor

Filenin Efeleri'nin Olimpiyat hazırlıkları başladı

Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nin hazırlıklarına başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda dizinden sakatlığı bulunan Efe Bayram ile omzundaki sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Burutay Subaşı kadroda yer almadı.

18 Eylül 2023 Pazartesi 22:41 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin Olimpiyat hazırlıkları başladı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nin hazırlıklarına başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre "Filenin Efeleri", TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başantrenör Alberto Giuliani yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlıların idmanını takip eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli oyunculara başarı diledi.

Milli takımda dizinden sakatlığı bulunan Efe Bayram ile omzundaki sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Burutay Subaşı kadroda yer almadı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Yasin Aydın, Enes Atlı

Orta Oyuncular: Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Yunus Emre Tayaz

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar.

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