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Spor

''Filenin Efeleri''nin rakibi Slovenya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Slovenya ile karşılaşacak.

AA8 Eylül 2023 Cuma 09:26 - Güncelleme:
''Filenin Efeleri''nin rakibi Slovenya
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Bulgaristan'ın Varna kentinde Kültür ve Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

"Filenin Efeleri", İsrail'de düzenlenen organizasyonda D Grubu'nu 5 maçta 2 galibiyet alarak 8 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Slovenya, B Grubu maçlarını 5'te 5 yaparak lider bitirdi.

MİLLİ TAKIM 4. KEZ SON 16 TURUNDA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üstte 4'üncü kez son 16 turunda mücadele edecek.

Organizasyonda 2017, 2019 ve 2021'den sonra 2023'te de son 16 turuna kalan milli takım, Slovenya ile tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek.

GİULİANİ, 2 FİNAL YAŞADI

Slovenya Erkek Milli Takımı'nı 2019–2021 yılları arasında çalıştıran İtalyan Alberto Giuliani, Avrupa Şampiyonası'nda bu ülkeyle iki kez final oynadı.

Giuliani'nin çalıştırdığı Slovenya, 2019'da Sırbistan'a, 2021'de ise İtalya'ya 3-2 kaybederek gümüş madalya elde etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne 2 Şubat'ta getirilen Giuliani, ilk kez Filenin Efeleri ile katıldığı organizasyon olan CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk kazandı.

CRETU, 2022'NİN EN İYİSİ

Ülkesinin milli takımı ve Estonya'yı çalıştıran Rumen Gheorghe Cretu, 10 Ağustos 2022'de Slovenya'nın başantrenörü oldu.

2022 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Cretu, aynı yıl CEV'in verdiği "en iyi antrenör" ödülünü aldı.

KUPA ROMA'DA BEKLİYOR

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer aldığı son 16 turu maçları bugün, yarın ve 10 Eylül Pazar günü, çeyrek final karşılaşmaları ise 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari ile Bulgaristan'ın Varna kentlerinde yapılacak.

Şampiyonada yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.

  • Filenin Efeleri
  • Slovenya
  • CEV Avrupa Şampiyonası

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