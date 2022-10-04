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Spor

Filenin Sultanları, Almanya'ya şans tanımadı

Filenin Sultanları, Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası 2. Tur F Grubu ilk maçında Almanya'yı 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

4 Ekim 2022 Salı 21:26 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Almanya'ya şans tanımadı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan milliler, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten milliler, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.

Maç boyunca geriden gelmesini bilen milli takım, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Milliler 2. turdaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

SALON: Sport Arena

HAKEMLER: Puecher Andrea (İtalya), Cameron Andrew (Canada)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Elif Şahin, Meliha İsmailoğlu, Meryem Boz)

ALMANYA: Kastner, Janiska, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Weitzel (Pogany, Drewniok, Strubbe, Emonts, Alsmeier)

SETLER: 25-21, 25-18, 25-21

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