İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0401
  • EURO
    28,9104
  • ALTIN
    1678.16
  • BIST100
    7784.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları dolu dizgin ilerliyor! 4'te 4 ile yola devam
Spor

Filenin Sultanları dolu dizgin ilerliyor! 4'te 4 ile yola devam

A Milli Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri 4. maçında Arjantin ile karşılaştı. Filenin Sultanları parkeden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Filenin Sultanları dolu dizgin ilerliyor! 4'te 4 ile yola devam
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanarak gruptaki 4. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

1. Set Sonucu: Türkiye 25-16 Arjantin

2. Set Sonucu: Türkiye 22-25 Arjantin

3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin

4. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin

Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Peru ve Arjantin'i 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5'inci Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

2- Japonya / 9 Puan (3 maç)

3- Brezilya / 8 Puan (3 maç)

4- Belçika / 6 Puan (4 maç)

5- Arjantin / 3 Puan (4 maç)

6- Porto Riko / 3 Puan (3 maç)

7- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)

8- Peru / 0 Puan (4 maç)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.