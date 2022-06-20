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Spor

Filenin Sultanları, Güney Kore'yi mağlup etti

FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-1 yendi.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 00:14 - Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.

SALON: Nilson Nelson Gymnasium

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)

GÜNEY KORE: Heejin Kim, Kang Sohwi, Jung, Park, Lee, Yeum (Git, Park, Hwank)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Tuğba Şenoğlu)

SETLER: 25-20, 13-25, 19-25, 15-25

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