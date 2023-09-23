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Spor

Filenin Sultanları için kritik maç! Olimpiyatlara son bir adım

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyatları'na katılım yolunda son viraja girdi. Filenin Sultanları B Grubu 6. maçında ev sahibi Japonya'yı konuk edecek.

23 Eylül 2023 Cumartesi 01:51 - Güncelleme:
Filenin Sultanları için kritik maç! Olimpiyatlara son bir adım
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak

Filenin Sultanları, Japonya'yı yenmesi halinde olimpiyatlara katılmayı garantileyecek. Mücadele saat 13:30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yaptı.

Olimpiyat yolunda iki maçı kalan ay-yıldızlı ekip, altıncı müsabakasında ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak. Milliler, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.

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