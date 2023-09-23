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Spor

Filenin sultanları Japonya maçı ne zaman? Türkiye-Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat elemelerinde 5'te 5 yaptı. Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerindeki 5'inci maçında Brezilya'yı da mağlup etti. Filenin Sultanları, 6'ıncı maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Peki Filenin sultanları Japonya maçı ne zaman? Türkiye-Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

23 Eylül 2023 Cumartesi 08:31 - Güncelleme:
Filenin sultanları Japonya maçı ne zaman? Türkiye-Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye-Japonya voleybol maçı için heyecan dorukta. 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubu 6. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, grubu lider olarak tamamlamak istiyor. Peki Filenin sultanları Japonya maçı ne zaman? Türkiye-Japonya voleyvbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Japonya voleyvbol maçının tarihi saati ve yayıncı kuruluş

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Japonya maçı 23 Eylül 2023 Cumartesi TSİ ile saat 13:30'da başlayacak.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Japonya voleyvbol maçı TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubu son maçını Filenin Sultanları Belçika ile oynayacak.

Türkiye-Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye 15

2- Japonya 12

3- Brezilya 11

4- Belçika 6

5- Arjantin 3

6- Porto Riko 3

7- Bulgaristan 1

8- Peru 0

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