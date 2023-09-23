Türkiye-Japonya voleybol maçı için heyecan dorukta. 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubu 6. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, grubu lider olarak tamamlamak istiyor. Peki Filenin sultanları Japonya maçı ne zaman? Türkiye-Japonya voleyvbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Japonya voleyvbol maçının tarihi saati ve yayıncı kuruluş
FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Japonya maçı 23 Eylül 2023 Cumartesi TSİ ile saat 13:30'da başlayacak.
TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye-Japonya voleyvbol maçı TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubu son maçını Filenin Sultanları Belçika ile oynayacak.
2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye 15
2- Japonya 12
3- Brezilya 11
4- Belçika 6
5- Arjantin 3
6- Porto Riko 3
7- Bulgaristan 1
8- Peru 0