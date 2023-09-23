Türkiye-Japonya voleybol maçı için heyecan dorukta. 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubu 6. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, grubu lider olarak tamamlamak istiyor. Peki Filenin sultanları Japonya maçı ne zaman? Türkiye-Japonya voleyvbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Japonya voleyvbol maçının tarihi saati ve yayıncı kuruluş

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye-Japonya maçı 23 Eylül 2023 Cumartesi TSİ ile saat 13:30'da başlayacak.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Türkiye-Japonya voleyvbol maçı TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubu son maçını Filenin Sultanları Belçika ile oynayacak.

Türkiye-Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye 15

2- Japonya 12

3- Brezilya 11

4- Belçika 6

5- Arjantin 3

6- Porto Riko 3

7- Bulgaristan 1

8- Peru 0