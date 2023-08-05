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Spor

Filenin Sultanları, Polonya'ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Polonya'ya 3-1 yenildi.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 23:46 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Polonya'ya yenildi
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2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'ya 3-1 yenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını hazırlıkları kapsamında Polonya ile karşılaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'da Mielec şehrinde oynanan hazırlık maçında Türkiye, rakibine 22-25, 25-19, 25-20 ve 25-22'le setlerle 3-1 mağlup oldu.

Polonya'yla deplasmanda üç hazırlık maçı yapan ay-yıldızlı ekip, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

  • Kadın Voleybol
  • CEV Şampiyonası
  • Türkiye-Polonya

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