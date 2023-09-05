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Spor

Filenin Sultanları sosyal medyanın da zirvesinde

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, sosyal medya ölçümlemesinde de en çok konuşulanlar arasında oldu.

IHA5 Eylül 2023 Salı 14:35 - Güncelleme:
Filenin Sultanları sosyal medyanın da zirvesinde
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Sosyal medya analiz şirketinin yaptığı ölçümlemelere göre, 15 Ağustos'ta başlayan ve 3 Eylül'de Sırbistan - Türkiye final müsabakası ile sona eren Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları, sosyal medyada 1 milyonun üzerinde konuşuldu.

Sosyal medya analiz şirketi Teleskop APP'in verilerinde, şampiyona boyunca milliler ile ilgili dijital platformlarda yaklaşık 1 milyon 500 bin özgün içerik üretildi. Twitter'da (X) 1 milyon 327 bin 247, Instagram'da 16 bin 568, video platformlarında 11 bin 204 özgün içerik oluşurken, online haber platformlarında ise 50 binin üzerinde haberle Filenin Sultanları, Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

VARGAS SOSYAL MEDYANIN DA YILDIZI

Finalde 41 sayıyla şampiyonanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Melissa Vargas, sosyal medyanın da yıldızı oldu. Vargas, şampiyona boyunca 307 bin özgün içerikle CEV 2023'ün en çok konuşulan ismi oldu. Vargas'ı 293 bin içerikle Ebrar Karakurt, 80 bin içerikle Gizem Örge takip etti.

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