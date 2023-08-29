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Spor

''Filenin Sultanları'' yarın Polonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak.

AA29 Ağustos 2023 Salı 09:59 - Güncelleme:
''Filenin Sultanları'' yarın Polonya ile karşılaşacak
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a kaybetti. Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, Brüksel ve İtalya'nın Floransa şehrinde yapılacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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