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Spor

Filenin Sultanları zorlanmadan kazandı! Hırvatistan'a set vermediler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ı set vermeden 3-0 yendi.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 10:31 - Güncelleme:
Filenin Sultanları zorlanmadan kazandı! Hırvatistan'a set vermediler
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na kalmayı daha önce garantilemişti.

Ligin 3. hafta mücadelesi bugün oynanacak Çin-ABD, İtalya-Japonya ve Tayland-Brezilya maçlarıyla tamamlanacak. Milli takımın Final Etabı'nda karşılaşacağı ilk rakip, bu maçların ardından belli olacak.

Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

SALON: Hua Mak

HAKEMLER: Dobrev Dobromir (Bulgaristan), Choi Jae-Hyo (Güney Kore)

HIRVATİSTAN: Mlinar, Strunjak, Fabris, Mihaljevic, Samadan, Antunovic (Stimac, Deak, Dapic, Karatovic, Milos, Markovic)

TÜRKİYE: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Yasemin Güveli, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

SETLER: 14-25, 23-25, 18-25

SÜRE: 76 dakika (22, 29, 25)

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