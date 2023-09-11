Filenin Sultanları'nın başarısı, voleybola ilgiyi arttırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı kazanmasının ardından yurdun dört bir yanında voleybol kurslarına talepler de her geçen gün artıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı kazanarak önemli bir zafere imza attı. Uluslararası arenada elde edilen bu başarı, voleybola ilgiyi de arttırdı. Aileler ise çocuklarını kurslara yazdırabilmek için adeta sıraya girdi. Öyle ki Ankara'da 2014 yılında kurulan Eryaman Gençlik Spor Kulübü Genel Koordinatörü Hülya Düz, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, telefonlarının susmadığını ve alt yapıya kayıt yaptıran çocukların yaşının 4'e düştüğünü belirtti.

Eryaman Gençlik Spor Kulübü'nde antrenör olarak görev yapan Aleyna Düz, kendisinin midi kızlar ve genç kızlar kategorisinde sporcuları eğittiğini söyledi. Aylık ve yıllık antrenman planları hazırladıklarını sözlerine ekleyen Düz, mikro düzeyde de günlük programlar dahilinde çalışıldığını kaydederek, "Önce çocukları ısıtmayla başlatıyoruz. Kondisyon dediğimiz kuvvet ve hız geliştirici antrenmanlar yapıyoruz. Sonrasında top antrenmanlarına geçiyoruz. Hücum, manşet ve servis çalışıyoruz" dedi.

Voleybolun bazı çocuklar için hayatlarındaki birinci tercih olduğunu dile getiren Aleyna Düz, küçük yaştaki çocukların voleybol yapmasının sağlıklarına da fayda sağlayacağını dile getirerek, "Sadece profesyonel anlamda değil, amatör anlamda da yapsalar, psikolojik ve fiziksel anlamda akranlarıyla yetişme konusunda birçok faydası var. Sporun her alanını destekliyorum ama voleybolun kız çocukları için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Burada akranları ve yaşıtlarıyla daha çok çalışma fırsatı buluyorlar" diye konuştu.

Serkan Ekiciler: "Çocuklar daha sosyal oluyorlar"

Kızının 6 yaşından itibaren voleybol kursuna gittiğini söyleyen baba Serkan Ekiciler ise mutlu olduğunu aktararak, "Spor yapması sağlık açısından çok faydalı. Çocuklar daha sosyal oluyorlar. Asosyallikten çıkıyorlar. Günümüz hastalıkları bilgisayar ve tablet olsun, bu alışkanlıkları biraz daha terk ediyor çocuklar, spora yöneldiği için. Çocukların özgüvenleri yerine gelmiş oluyor bu sayede" ifadelerini kullandı.

Hülya Düz: "2019 doğumludan 2004 doğumluya kadar talepler gelmeye başladı"

Eryaman Gençlik Spor Kulübü'nün Genel Koordinatörü Hülya Düz ise voleybola talebin Filenin Sultanları'nın şampiyonluğuyla arttığını belirtti. Ellerinden geldikçe yeni Filenin Sultanları'nı yetiştirmeye gayret ettiklerini kaydeden Hülya Düz, 16 tane alt yapı takımı oluşturduklarına dikkati çekerek, "Talep o kadar arttı ki 2019 doğumludan, 2004 doğumluya kadar talepler gelmeye başladı. 'Biz de voleybol oynamak istiyoruz ve voleybolcu olmak istiyoruz'. Ama tabii ağaç yaşken eğiliyor. Ne kadar küçük yaşta başlarlarsa eğer bizim için de o kadar iyi oluyor" cümlelerine yer verdi.

Ailelerin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Düz, emeklemeden koşulmayacağına işaret ederek, "Bazı çocuklar senelerce öğrenirken bazı çocuklar için senelerce uğraşmak gerekiyor. Sabırlı oldukları takdirde çocuklarının bir yerlere geleceklerini görecekler. Aynı okuldaki eğitim gibidir. Bazı çocuklar okumayı hemen çözerken bazı çocuklar bir senede anca öğrenir. Voleybolda da aynı durum geçerli. Parmak pası ve smacı öğrenmeden maç oynamak istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Avrupa şampiyonasından sonra telefonlarımız kesinlikle hiç susmadı"

Avrupa şampiyonluğundan sonra kayıtların minik yaş gruplarında çok fazla arttığına dikkat çeken Düz, "Veli buraya gelerek; 'Çocuğum voleybolcu olsun istiyorum' diyor. Biz de elimizden geldiğince antrenmanları yaptırıyoruz. Boy, fizik ve oyun zekası çok önemli. 2019 doğumludan tutun, 2003 doğumlu öğrencilere kadar voleybolu soranlar var. Avrupa şampiyonasından sonra telefonlarımız kesinlikle hiç susmadı" diye konuştu.

Eryaman Gençlik Spor Kulübü'nde farklı kategori ve altyapılarda 600'e yakın kadın voleybolcu oynuyor.