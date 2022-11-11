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Spor

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu.

DHA11 Kasım 2022 Cuma 20:09 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin 2023 edisyonunda gruplar ve ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta Ankara'da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. 30 Mayıs - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada takımları yer alacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşmalarını 13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Hong Kong'ta oynayacak. Milliler, ikinci grupta Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Milliler, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki karşılaşmalarını ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Tayland'da oynayacak. Ay-yıldızlıların üçüncü hafta grubunda Tayland, Brezilya, Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan yer alacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri 12-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer, Aralık ayında açıklanacak.

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