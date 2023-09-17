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Spor

Filenin Sultanlarının rakibi Japonya

'Filenin Sultanları', olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaşacak.

17 Eylül 2023 Pazar 01:46 - Güncelleme:
Filenin Sultanlarının rakibi Japonya
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, (TSİ) 07.00'de başlayacak.

Milli takım, olimpiyat elemelerine Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek başladı.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", B Grubu'nda dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte yer alıyor.

Millilerin elemelerdeki maç programı şöyle:

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

HEDEF "İLK 2"

Elemelerde gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında ilk 5'e girenler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda parkeye çıkacak 12 ülke arasında yerini alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından oyunlara direkt katılacak.

3 ÜLKEDE OYNANIYOR

Olimpiyat elemelerinde 24 takım; Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna.

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

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