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Spor

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk bayrağı boğazdaki köprülere asıldı

FIVB Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın şampiyonluk fotoğrafının yer aldığı bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 14:34 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk bayrağı boğazdaki köprülere asıldı
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FIVB Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk fotoğrafının yer aldığı bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor." ifadeleri yer aldı.

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