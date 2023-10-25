Filistin paylaşımı yapan futbolcunun hapsi isteniyor!

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları birçok futbolcu tarafından da tepki aldı.

Bunlardan biri de Nice forması giyen Cezayirli oyuncu Youcef Atal'dı. Sosyal medya hesabından destek paylaşımı yapan 27 yaşındaki oyuncu için Ligue 1 Futbol Federasyonu, skandal bir karara imza attı.

Federasyon Youcef Atal'a bu paylaşımı sonrası 7 maç men cezası verdi.

HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan Fransız basını tecrübeli oyuncunun 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği iddia edildi. Oyuncuya ayrıca, 100 bin euro da para cezası verileceği belirtildi.