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Spor

FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda ikinci gün heyecanı

Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) ikinci gün yarışları başladı. Bugün yapılan ikinci yarışı, Fantic'ten Hollandalı Lynn Valk ilk sırada tamamladı.

AA3 Eylül 2023 Pazar 11:10 - Güncelleme:
FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda ikinci gün heyecanı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) ikinci gün yarışları başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, MXGP, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (MXWOMEN) sıralama ve 1. ile 2. ayak yarışları yapılıyor.

MXWOMEN İKİNCİ AYAK YARIŞLARI TAMAMLANDI.

Yarışlarda, MXWOMEN'ın son ayağı olan Türkiye etabında ilk yarışı, Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazanırken, ikinciliği Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier, üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen elde etti.

Bugün yapılan ikinci yarışı, Fantic'ten Hollandalı Lynn Valk ilk sırada tamamladı. İkinci ise Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan oldu ve Duncan şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Duncan, dördüncü kez dünya şampiyonu olarak yarışı tamamladı. Üçüncü ise, KTM'den Danimarkalı Sara Andersen oldu.

Dünya Şampiyonasında Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan, dördüncü kez Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu oldu. 270 puanla şampiyon olan Duncan'ın ardından GASGAS'dan İspanyol Daniela Guillen 250 puanla ikinci olurken 230 puan toplayan Kawasaki'den Hollandalı Van Drunen üçüncü oldu.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

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