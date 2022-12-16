Finalden önce Arjantin'i tedirgin eden haber! Lionel Messi...

Arjantin-Hırvatistan karşılaşmasında Tangocular'ı korkutan bir görüntü ekranlara yansımıştı. Mücadelede 90 dakika sahada kalan ve maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Lionel Messi'nin bir pozisyondaki tavrı Güney Amerikalılar'ı tedirgin etmişti.

BALDIRINI TUTUYORDU

Mücadelenin başlarında Messi bir sakatlıkla mücadele ediyor gibiydi. Messi'nin sık sık eğilerek baldırını tutması özellikle sosyal medyada sakatlandığı yönünde yorumlar yapılmasına neden olmuştu.

İlerleyen dakikalarda Messi, maçın başında yaşadığı sorunu atlatmış gibi duruyordu. Arjantinli yıldızın final maçı öncesinde birkaç gün dinlenmesinin gerekebileceği kaydedilmişti.



ANTRENMANA ÇIKMADI

Footmercato dün akşam flaş bir iddia ortaya attı. Arjantin'in yaptığı son antrenmana 35 yaşındaki yıldızın katılmadığı yazıldı. Haberde sebep olarak da Messi'nin sol arka adalesinde ağrı hissettiği belirtildi.

OYNAMASI YÜKSEK İHTİMAL OLARAK GÖZÜKÜYOR

Bu gelişme Arjantinliler'in moralini bozsa da Lionel Messi'nin tedbir amaçlı idmana çıkmadığı ve Fransa'ya karşı oynayacakları 2022 Katar Dünya Kupası final maçında oynamasının çok yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.