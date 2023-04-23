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Spor

Fiorentina, deplasmanda üstünlüğünü koruyamadı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Fiorentina, Monza deplasmanına konuk oldu. Fiorentina, maçta 2-0 ön geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 3-2'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

23 Nisan 2023 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Fiorentina, deplasmanda üstünlüğünü koruyamadı
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İtalya Serie A'nın 31. haftasında Fiorentina, Monza deplasmanına konuk oldu. Fiorentina, 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Monza'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Cristiano Biraghi kendi kalesine, 43. dakiakda Dany Mota ve 59. dakikada Matteo Pessina attı. Fiorentina'nın golleri ise 8. dakikada Christian Kouame ve 13. dakikada Riccardo Saponara'dan geldi.

Bu sonucun Fiorentina, 42 puanla ligde 10. sırada yer alırken Monza, 41 puanla ligde 12. sıraya yükseldi.

Fiorentina, gelecek hafta sahasında Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Monza, Spezia deplasmanına konuk olacak.


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