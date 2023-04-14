Fiorentina ilk maçtan tur kapısını araladı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fiorentina, Lech Poznan deplasmanına konuk oldu. İtalyan ekibi karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Arthur Cabral, 41. dakikada Nicolas Gonzalez, 58. dakikada Giacomo Bonaventura ve 63. dakikada Jonathan Ikone attı. Lech Poznan'ın tek golü 20. dakikada Kristoffer Velde'den geldi.
Bu sonucun ardından Fiorentina, rövanş karşılaşması öncesi büyük avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan Perşembe günü Stadio Artemio Franchi'de oynanacak.