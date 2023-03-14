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Spor

Fiorentina kafilesi Sivas'a geldi

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor'a konuk olacağı maç için Sivas'a geldi.

AA14 Mart 2023 Salı 20:10 - Güncelleme:
Fiorentina kafilesi Sivas'a geldi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İtalya temsilcisi Fiorentina, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Fiorentina, yarın Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, İtalya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona eren ilk maçın rövanşında, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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