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Spor

Fiorentina, Konferans Ligi'nde yarı final biletini aldı

Fiorentina, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında sahasında Lech Poznan'a 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.

20 Nisan 2023 Perşembe 22:39 - Güncelleme:
Fiorentina, Konferans Ligi'nde yarı final biletini aldı
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fiorentina, Lech Poznan ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan maçı Lech Poznan 3-2 kazandı. Ancak Fiorentina ilk maçı 4-1 kazandığı için yarı finale yükseldi.

Lech Poznan'ın golleri 9. dakikada Afonso Sousa, 65. dakikada penaltıdan Kristoffer Velde ve 69. dakikada Artur Sobiech'ten geldi. Fiorentina'nın gollerini ise 78. dakikada Riccardo Sottil ve 90+2. dakikada Gaetano Castrovilli attı.

Bu sonuçla Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi. Lech Poznan turnuvaya veda etti.

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