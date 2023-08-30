Fiorentina'dan Galatasaray'a ret!

Galatasaray'dan orta saha transferi için Sofyan Amrabat hamlesi geldi.

Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılı takımın Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın transferi için girişimleri olduğu belirtildi. Ancak Fiorentina'nın Faslı orta saha oyuncusu için Galatasaray'dan gelen kiralama teklifini reddettiği kaydedildi.

Fiorentina'nın 27 yaşındaki futbolcu için Manchester United'dan gelen kiralama teklifini de geri çevirdiği vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın Fiorentina ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

2020 yılından bu yana Fiorentina forması giyen Faslı futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 107 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.