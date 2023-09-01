Fiorentina'dan Sofyan Ambrabat açıklaması

Fiorentina Başkanı Comisso, Galatasaray'ın gündeminde olan Sofyan Amrabat'ın son durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Comisso Sky'a yaptığı açıklamada, "Amrabat ayrılmak isterse bunu değerlendireceğimizi kendisine söyledik. Hala sözleşmesi devam ediyor ve eğer uygun şartlar olmazsa zaten burada kalacak, bunda problem yok" ifadelerini kullandı.

İtalyan başkan, kendisine sorulan Galatasaray ve Manchester United'la ilgili haberlere ise "Manchester United ve Galatasaray ile görüşmelere devam ediyoruz. Sadece onlar değil, görüştüğümüz başka takımlar da var" açıklamasını yaptı.