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Spor

Fiorentina'nın 6 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Fiorentina, İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Hellas Verona'yı 3-0 yenerek 6 maç sonra galibiyet aldı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
Fiorentina'nın 6 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
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Serie A'da 24. haftada Fiorentina, Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Fiorentina, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Antonin Barak, 38. dakikada Arthur ve 89. dakikada Cristiano Biraghi attı.

Bu sonucun ardından Fiorentina, ligde 6 maç sonra kazandı.

Fiorentina, bu galibiyetle 28 puana yükseldi. Hellas Verona, 17 puanda kaldı.

Fiorentina, ligin bir sonraki haftasında sahasında Milan'ı ağırlayacak. Hellas Verona, Spezia deplasmanına gidecek.

Fiorentina, UEFA Konferans Ligi son 16 turunun ilk maçında ise temsilcimiz Sivasspor'la 9 Mart'ta sahasında karşılaşacak.

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