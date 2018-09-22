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Fırat Aydınus'un Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde eşitlik var

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Fırat Aydınus'un yönettiği maçlardaki eşitlik göze çarpıyor.

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Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş olacak. Derbi karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

24 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde Fırat Aydınus'un yönettiği maçlardaki eşitlik göze çarpıyor. Tecrübeli hakem tarafından yönetilen son 5 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraflar sahadan 1'er kez galip ayrıldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 

Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında toplamda 11 kez Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yöneten Fırat Aydınus, bu karşılaşmalarda toplamda 9 kez kırmızı kartına başvururken, 53 kez de sarı kart çıkarttı. Bu maçlarda Fenerbahçe 12 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş ise rakip ağlara 14 gol atma başarısı gösterdi.

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