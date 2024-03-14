Haftanın maçında pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, özellikle Akyazı'daki yeni stadına geçtikten sonra ezeli rakibine karşı net bir üstünlüğe sahip... Fırtına'nın ezeli rakibi karşısında inanılmaz bir istatistiği de bulunuyor. Maçı kazanması halinde ise tam 33 yıl sonra bir ilke imza atacak. Öte yandan Bordo-Mavili ekipte Uğurcan Çakır, derbide forma giyebilecek.

İNANILMAZ İSTATİSTİK!



Bordo mavililer, Türkiye Kupası dahil olmak üzere Fenerbahçe ile evinde karşılaştığı son 7 maçın sadece 1'ini kaybetti. Bu periyotta tam 5 galibiyeti bulunan Fırtına, 2018'deki maçta sarı lacivertliler ile berabere kalmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de olduğu gibi Papara Park'ta da Fenerbahçe'yi mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor bunu başarırsa, 1990-1991 sezonundan sonra bir ilke imza atacak. Öyle ki en son o sezon hem iç sahada hem de deplasmanda rakibini yenmişti Trabzonspor.

3.'LÜK İÇİN KRİTİK MAÇ



Bordo-Mavililer, pazar akşamı 41 bin taraftarının desteğiyle Fenerbahçe'yi devirip, 33 sene sonra bir ilke imza atmak amacında. Kadıköy'deki 26 yıllık hasreti bitiren Fırtına, ligin ilk yarısındaki maçı 3-2'lik skorla kazanmıştı. Karadeniz ekibi, bu maçı kazanması halinde 3.'lük yarışında da çok önemli bir avantaj yakalayacak. Beşiktaş'la puan farkı 3'e çıkarken, siyah beyazlılar cumartesi günü Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'u konuk ediyor.