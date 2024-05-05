Fırtına, Türkiye Kupası mesaisinde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında dün Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.