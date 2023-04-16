Flamengo, Jorge Jesus'tan vazgeçti

Jorge Sampaoli'yi takımın başına getiren Flamengo'nun, Jorge Jesus'tan neden vazgeçtiği ortaya çıktı.

"KARŞILIKLI İSTEME" HİSSEDİLMEDİ

Flamengo'nun, Jesus ile yapılan görüşmelerde "karşılıklı isteme" durumunu hissetmediği, ayrıca Jesus'un daha önce sözleşmesini uzatmasının ardından kısa bir süre sonra takımdan ayrılması nedeniyle Portekizli teknik adama karşı olumsuz bir düşünce olduğu kaydedildi. Bu nedenlerle Jesus'tan vazgeçildiği belirtildi.

PEREIRA SONRASI İLK ADAY

Globa'da yer alan habere göre, Vitor Pereira'nın ardından yeni bir teknik direktör arayan Flamengo'nun, zorlukları bilmesine rağmen ilk sıraya Jorge Jesus'u aldığı aktarıldı.

MAĞLUBİYET SONRASI TEMASLAR SIKLAŞTI

Flamengo'nun hafta başından beri Jesus'la görüştüğü, Maringa karşısında alınan mağlubiyetin ardından temasların sıklaştığı kaydedildi. Ancak Flamengo'nun temaslarda Jesus için "kesin gelecek" durumunu göremediği vurgulandı.

HEMEN GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ

Flamengo'nun, Jesus için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli de ödemeyi gözde aldığı öne sürüldü. Brezilya temsilcisinin, Jesus'a ise iki seçenek sunduğu, bu tekliflerin; tazminatı ödeyip Flamengo'ya hemen gitmesi ya da bir ön sözleşme yapıp, Fenerbahçe ile kontratı bittikten sonra Brezilya'ya dönmesi olduğu kaydedildi. Ancak Portekizli teknik adamın, hemen geri dönmeyi kabul etmediği öne sürüldü.

FLAMENGO İSTEDİĞİ DÖNÜŞÜ ALAMADI

Brezilya ekibinin, Jesus'un bu tavrının ardından 2 aylık bir süre beklemek istemediği aktarıldı. Ancak buna rağmen Brezilya ekibinin, Jesus'a dönmesi için birkaç gün vermeye hazır olduğunu belirttiği, 68 yaşındaki teknik adamdan yine istediği geri dönüşü alamadığı ifade edildi.

SON TEMAS CUMA GÜNÜ

Kulübün, Jesus ile son teması cuma günü kurduğunun altı çizildi. Flamengo'nun, aynı gün öğleden sonra ise artık yol haritasını belirlediği ve Sampaoli konusunda adım atma kararı aldığı belirtildi. Flamengo'nun, önceliği Jesus'a vermiş olsa da bir yandan Sampaoli ile temaslara devam ettiği ifade edildi.

SAMPAOLI İLE ANLAŞMA

Sampaoli'nin, başından beri kulübün B planı olduğunu bildiği, cuma gecesi bir otelde yapılan toplantının ardından anlaşma sağlandığı vurgulandı.

JORGE JESUS'LA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Flamengo'nun, Jesus konusunda ise, Portekizli teknik adamın görüşmelerde ağır davrandığını düşündüğü iddia edildi. Kulübün, Fenerbahçe ile yeni sözleşme ihtimali de bulunan 68 yaşındaki teknik adamı, "ön sözleşme" imzalaması garanti altına alınmadan beklemeyi göze alamadığı vurgulandı.

OLUMSUZ DÜŞÜNCELER DE MEVCUTTU

Jorge Jesus'un ilk sıraya alınmasında deneyimli teknik adamın geçmişteki başarılarının etkili olduğu ancak Jesus'la ilgili bazı olumsuz düşüncelerin de olduğu öne çıkartıldı. Bu durumlara örnek olarak Jesus'un, 2020'de sözleşmesini yenilemesinden kısa süre sonra kulüpten ayrılması ve 2021'de yapılan görüşmelere rağmen Benfica'da kalmayı seçmesi gösterildi.

SES KAYITLARI DA SIKINTI OLDU

Jesus ile ilgili bir diğer negatif görüş de, Portekizli teknik adamın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ses kaydının olduğu belirtildi. Flamengo'da yönetimin bir kanadının, Jesus'un ses kayıtlarını kendi lehine kullandığını düşündüğü aktarıldı.

B PLANI HAYATA GEÇTİ

Flamengo'da başkan Rodolfo Landim'in onayını alan futbol departmanında tüm isimlerin, Jesus'u öncelik olarak düşündüğü kaydedildi. Jesus'ta sorun yaşanması halinde ise tercihin Jorge Sampaoli olduğu ve Brezilya temsilcisi için B planının hayata geçtiği ifade edildi.

2024'E KADAR SAMPAOLI

Flamengo, Vitor Pereira'nın ardından Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

JESUS'TAN SÖZLEŞME CEVABI

Jorge Jesus, ligde MKE Ankaragücü ile oynanan maçın ardından sözleşmesi için gelen soruya, "Şu anda bütün bedenimle, ruhumla buradayım. Fenerbahçe'nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım. Başkana çok büyük sevgi besliyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti. Seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa, ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz." diye cevap vermişti.