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Spor

Florian Wirtz'e Liverpool kancası!

Bayer Leverkusen'in Alman futbolcusu Florian Wirtz gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Genç yıldızın transferi için en önemli aday İngiliz devi Liverpool oldu.

6 Kasım 2023 Pazartesi 19:42 - Güncelleme:
Florian Wirtz'e Liverpool kancası!
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Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncularına talipler artıyor.

ESPN'de yer alan habere göre; Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Liverpool, Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Florian Wirtz'i listesine ekledi.

İngiliz devinin, teknik direktör Jurgen Kloop'un de isteğiyle 20 yaşındaki Alman oyuncu için temaslara başlayacağı belirtildi.

WIRTZ'E İLGİ ÇOK BÜYÜK

Haberde, genç yıldız için Avrupa'nın birçok takımından ilgi olduğu belirtilirken, bu takımların arasında Liverpool'un yanı sıra Bayern Münih, Chelsea ve Arsenal olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

2027 yılına kadar Bayer Leverkusen ile sözleşmesi bulunan Wirtz, bu sezon takımıyla 15 karşılaşmaya çıktı. Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Florian Wirtz'in piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösteriliyor.

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