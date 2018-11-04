Football Leaks belgelerinde Roberto Mancini'yle ilgili olay iddia

Hâlihazırda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürüten Roberto Mancini, 2013/14 sezonunda Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına getirilmişti. 53 yaşındaki teknik adam, aynı sezonun sonunda ise Sarı Kırmızılı ekipteki macerasının sonuna gelmişti. Cim Bom'a geldikten sonra Inter ve Zenit Saint Petersburg'u çalıştıran İtalyan hoca, daha öncesinde de 3,5 yıl boyunca Manchester City'de görev almıştı. Mancini yönetimindeki City, 2012 yılında Premier Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 44 yıllık hasrete son vermişti.

Futbol dünyasını derinden sarsan Football Leaks belgelerinde ise Galatasaray'ın eski hocasının City günlerine ilişkin bomba bir iddiaya yer verildi.

İtalya'da yayım yapan Espresso gazetesinin haberine göre Mancini, İngiliz ekibinde çalışırken maaşını alışılmışın dışında bir yolla aldı.

Haberde İtalyan menajerinin ücretinin başkan Şeyh Mansur'un sahibi olduğu bir başka kulüp olan El Cezire'den ödendiği öne sürüldü. Öte yandan Mancini'nin maaşının Mauritius Adası'ndaki bir offshore hesabı aracılığıyla yönlendirildiği ifade edildi.

Ünlü hoca, Galatasaray'ın başında 46 maça çıkmış ve 1,89'luk bir puan ortalaması yakalamıştı.

(Fanatik)