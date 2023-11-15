Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Manchester United, yeni yılın başlarında Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olan Andre Onana'nın yokluğunda nasıl bir yol çizileceğini düşünüyor.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN?

Süper Lig'den de birçok yıldızın katılacağı Afrika Uluslar Kupası, Ocak ayı ile Şubat ayları arasında oynanacak. Manchester United özellikle altı maç kadar Onana'dan yoksun kalacak.

KALE ALTAY'A GEÇEBİLİR

Andre Onana, Milli Takım ile Afrika Uluslar Kupası'na katılacağı için Kırmızı Şeytanlar'da gözler sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'a çevrildi.

KALECİ ANTRENÖRLERİNİ ETKİLEDİ

İngiliz Daily Mirror'da yer alan habere göre; Altay Bayındır antrenmanlarda gösterdiği performansla takımın kaleci antrenörlerini etkilemeyi başardı. Öyle ki Onana'nın Altay için, "Birlikte çalıştığım en iyi yedek kaleci" dediği öğrenildi.

TURNUVA DÖNÜŞÜ FORMA SAVAŞI

Daily Mirror, Andre Onana'nın turnuvada yer aldığı süre içerisinde kaleye Altay'ın geçmesi halinde, Kamerunlu eldivenin ilk 11'e dönebilmek için bir savaşa girmesi gerektiğini ifade etti.

Bu ihtimali değerlendiren Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmekten vazgeçmeyi düşündüğü iddia edildi. Henüz nihai karar verilmemiş olsa da Menajer Erik ten Hag'ın Kamerunlu kalecinin yokluğunda Altay Bayındır'a forma vermesi bekleniyor.