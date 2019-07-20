‘Formayı isteyen söke söke alır’

TEKNİK direktör Ersun Yanal, her geçen gün Fenerbahçe’de idmanların temposunu arttırıyor. Yeni sezonda tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Yanal’ın oyuncularıyla yaptığı son toplantıda onlara, “Formayı ben vermem. Onu çok isteyen söke söke alır” dediği öğrenildi. Yöneticilerin büyük fedakarlıklarla yeni bir takım kurduğuna dikkat çeken Yanal’ın şöyle devam ettiği belirtildi: “Yeni sezonda şampiyonluk dışındaki hiçbir şey Fenerbahçe taraftarını ve camiasını mutlu etmez. Onun için çok çalışıp benden formayı almalısınız. Antrenmanlarda iyi çalışan, performansını en üst seviyeye çıkaran takıma girer. Ben, yıldız. tecrübeli, genç gibi futbolcular arasında ayrım yapmam. Sizlerden buradaki disipline çok iyi dikkat etmenizi, Fenerbahçe’ye layık olmanızı istiyorum.”