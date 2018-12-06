Formula 1 2019 takvimi onaylandı! İlk Grand Prix Avustralya'da
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2019 takvimini onaylandı.
FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın geçen yıl olduğu gibi 21 yarıştan oluşacağı belirtildi.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn Grand Prix
14 Nisan: Çin Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
12 Mayıs: İspanya Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada Grand Prix
23 Haziran: Fransa Grand Prix
30 Haziran: Avusturya Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
28 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan Grand Prix
1 Eylül: Belçika Grand Prix
8 Eylül: İtalya Grand Prix
22 Eylül: Singapur Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya Grand Prix
27 Ekim: Meksika Grand Prix
3 Kasım: ABD Grand Prix
17 Kasım: Brezilya Grand Prix
1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.