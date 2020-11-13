İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6782
  • EURO
    9,085
  • ALTIN
    463.842
  • BIST100
    1282.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti'ne çıktı
Spor

Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti'ne çıktı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

AA13 Kasım 2020 Cuma 14:09 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:10
ABONE OL

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

- Hamilton 15. basamakta

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

- Vettel 5'inci, Raikkonen 16'ncı sırada

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.

- İlk antrenman turları sonuçları

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

SürücüTakım Süre Fark
1Max Verstappen Red Bull 1.35.077
2Alexander Albon Red Bull 1.35.318 +0.241
3Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 +0.430
4Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 +0.466
5Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 +0.543
6Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 +1.661
7Lando Norris McLaren 1.37.216 +2.139
8Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 +2.426
9Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 +2.552
10Esteban Ocon Renault 1.38.428 +3.351
11Nicholas Latifi Williams 1.38.508 +3.431
12Sergio Perez Racing Point 1.38.612 +3.535
13Lance Stroll Racing Point 1.39.484 +4.407
14Romain Grosjean Haas 1.40.025 +4.948
15Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 +5.148
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 +5.958
17Kevin Magnussen Haas 1.41.854 +6.777
18Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 +10.079
19Carlos Sainz McLaren 1.46.462 +11.385
20George Russell Williams 1.49.256 +14.179

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.