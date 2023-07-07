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Spor

Formula 1, Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam ediyor

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

IHA7 Temmuz 2023 Cuma 11:24 - Güncelleme:
Formula 1, Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam ediyor
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Formula 1'de sezon Büyük Britanya'daki yarış ile devam edecek. Büyük Britanya Grand Prix'si, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5.9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de yapılacak. Yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 148

3. Fernando Alonso (İspanya): 131

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 106

5. Carlos Sainz (İspanya): 82

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