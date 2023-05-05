İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5151
  • EURO
    21,5174
  • ALTIN
    1278.48
  • BIST100
    4421.74
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Formula 1, Miami etabıyla devam ediyor

Formula 1'de sezonunun beşinci yarışı Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde düzenlenecek.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 11:48 - Güncelleme:
Formula 1, Miami etabıyla devam ediyor
ABONE OL

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1'de sezonun beşinci yarışı ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak. Miami Grand Prix'si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu'nda 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazanmıştı. İlk kez geçtiğimiz yıl yapılan Miami Grand Prix'sinde

Verstappen 1:31.361 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor.

Son olarak yapılan Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez kazanmıştı.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00'de, yarış ise pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.

Miami Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

PİLOTLAR

1 - Max Verstappen (Hollanda): 93 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 87 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 60 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 34 puan

TAKIMLAR

1 - Red Bull: 180 puan

2 - Aston Martin: 87 puan

3 - Mercedes: 76 puan

4 - Ferrari: 62 puan

5 - McLaren: 14 puan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.