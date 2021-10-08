İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9076
  • EURO
    10,306
  • ALTIN
    507.047
  • BIST100
    1399.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turunda birinci Lewis Hamilton oldu
Spor

Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turunda birinci Lewis Hamilton oldu

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, koşulan ilk antrenman turları ile başladı.

DHA8 Ekim 2021 Cuma 15:09 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 15:09
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren antrenman turlarıyla start aldı.

İlk antrenman turlarında birincilik koltuğunu Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton elde etti. 1:24.178 ile seansın en hızlı turunu kaydeden Lewis Hamilton'ı, 1:24,603 ile Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve 1:24,654 ile Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc takip etti.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ilk antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:24,178

2- Max Verstappen (Red Bull): 1:24,603

3- Charles Leclerc (Ferrari): 1:24,654

4- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:24,842

5- Carlos Sainz (Ferrari): 1:24,860

6- Esteban Ocon (Alpine): 1:24,909

7- Lando Norris (McLaren): 1:25,347

8- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:25,382

9- Fernando Alonso (Alpine): 1:25,383

10- Sergio Perez (Red Bull): 1:25,459

11- George Russell (Williams): 1:25,685

12- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,750

13- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:25,810

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:25,813

15- Nicholas Latifi (Williams): 1:25,863

16- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:25,933

17- Lance Stroll (Aston Martin): 1:26,361

18- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:26,424

19- Mick Schumacher (Haas): 1:26,636

20- Nikita Mazepin (Haas): 1:27,019

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci antrenman turları bugün 15.30'da koşulacak ve bu turların ardından ilk gün sona erecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.